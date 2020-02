Smog: Sala, con blocco traffico a Milano passeggeri metro aumentati del 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il blocco del traffico di ieri Milano, dalle 10 alle 18, il numero di passeggeri della metropolitana è aumentato del 30 per cento rispetto a una normale domenica. Lo ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Sala, a margine della visita al cantiere del museo del Design Museum - Compasso d’oro. Il blocco - ha detto il sindaco - “credo che sia stato molto positivo. Atm si è presa il costo di maggior gestione, ma mi segnalava anche il 30 per cento in più di passeggeri in metro”. “Ho ricevuto più segnali positivi che negativi, ma è solo una piccola parte del percorso relativo alla questione ambientale. Non ho mai cercato di vendere la cosa come un'azione risolutiva, ma mi pare che anche per quanto riguarda l'inquinamento qualche risultato lo abbia portato”, ha ribadito Sala. “Credo - ha proseguito il sindaco - che anche culturalmente non sia una cosa sbagliata: dobbiamo considerare che se si sta 8 ore senza la macchina non è una tragedia”. (Rem)