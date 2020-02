Ruby Ter: teste, a Fadil proposti soldi da ragazze per silenzio su serate Arcore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Imane Fadil, la modella di origini marocchina scomparsa il primo marzo 2018 per una malattia rara, venni a sapere che "due ragazze che l'avevano avvicinata fuori dal Tribunale, in un bar vicino, e da loro le era stata proposta una cifra, che non ricordo, per il silenzio" sulle serate ad Arcore. È la frase detta in un passaggio della testimonianza del consulente immobiliare Alessandro Ravera nell'udienza del processo Ruby ter in cui sono imputati a vari titolo per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, Silvio Berlusconi e altri 28 persone. Il teste, che ha detto di aver conosciuto e frequentato Fadil in particolare nel 2012, quando erano in corso i processi Ruby e Ruby bis, ha poi raccontato davanti ai giudici milanesi "che ci sarebbe stato anche un altro "avvicinamento" a Fadil "in una discoteca, sempre da parte di una "ragazza, ma non ricordo chi" che "le disse che c'era la possibilità di avere fino a 500mila euro" per mantenere il silenzio su quanto avveniva ad Arcore. (Rem)