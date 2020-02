Camera: domani convegno "La divisa ferita" con D'Uva

- Domani, martedì 4 febbraio, alle ore 10.30, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari, in via di Campo Marzio 78, si svolge il convegno "La divisa ferita - Quale prevenzione e sostegno per gli operatori nelle Forze armate e di polizia"? Saluti del questore della Camera, Francesco D'Uva, e del presidente della commissione Difesa, Gianluca Rizzo. Lo riferisce Montecitorio in una nota. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)