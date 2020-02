Coronavirus: 149 cittadini russi tornano dalla Cina attraverso il Territorio del Litorale

- sono 149 i cittadini russi che in tre giorni sono stati rimpatriati dalla Repubblica popolare cinese attraverso i valichi di frontiera del Territorio del Litorale. È quanto annunciato dal governo regionale. "I cittadini russi che erano in Cina e che hanno deciso di tornare in patria a causa della minaccia della diffusione del coronavirus continuano ad essere rimpatriati attraverso i valichi del Territorio del Litorale. Lunedì 3 febbraio, altri 64 residenti sono entrati nel territorio della regione. In soli tre giorni di lavoro, dal corridoio di evacuazione 149 cittadini sono partiti dalla Cina in direzione della Russia", si legge in un rapporto, citato dai media russi. (Rum)