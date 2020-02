Coronavirus: ricercatrice Spallanzani, isolare virus indispensabile per vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aver isolato il virus è un passo indispensabile per fare tutto, compreso il vaccino. La scienza ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, bisognerà studiare tutte le piattaforme utilizzabili". Lo ha detto la ricercatrice Maria Rosaria Capobianchi, direttore del laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani di Roma, a margine dell'incontro in Regione Lazio con il governatore Nicola Zingaretti e con l'ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua. "Dall'aver a disposizione il primo materiale da studiare al momento in cui sarà disponibile un prodotto utilizzabile passa del tempo e non è detto che questo succeda prima che la fase epidemica sia risolta", ha aggiunto la ricercatrice. (Rer)