Uzbekistan-Usa: ministro Esteri Kamilov, cooperazione ha grande potenziale sviluppo

- I rapporti bilaterali tra Uzbekistan e Stati Uniti presentano dinamiche di sviluppo molto interessanti, che si concretizzano in un’importante agenda di cooperazione e in contatti sistemici e frequenti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri uzbeko, Abdulaziz Kamilov, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo statunitense, Mike Pompeo, attualmente in visita a Tashkent. “Abbiamo discusso nel dettaglio le questioni più importanti in materia di cooperazione bilaterale, e al termine della conferenza stampa continueremo la conversazione con la partecipazione delle nostre controparti delle altre repubbliche centrasiatiche”, ha detto Kamilov, sottolineando che Pompeo ha ribadito il sostegno di Washington al processo di riforma che le autorità di Tashkent stanno portando avanti sulla base delle disposizioni del presidente Shavkat Mirziyoyev. Nel suo intervento, il ministro uzbeko ha anche aggiunto che “abbiamo concordato sulla necessità di dare nuovo impeto alla nostra cooperazione, dedicando particolare attenzione ai settori del commercio, della scienza, degli investimenti, dell’istruzione e dello sviluppo tecnologico”. In particolare, Kamilov ha sottolineato l’interesse delle autorità nazionali a creare le condizioni necessarie per attrarre un maggior numero di investitori provenienti dagli Stati Uniti. (Res)