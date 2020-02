Finestra sul mondo: Germania, in 10 anni, scomparsi 105 fucili e pistole di polizia e Forze armate

- Negli ultimi 10 anni, dagli arsenali della polizie e delle Forze armate della Germania sono scomparse 105 armi da fuoco, venendo ritrovate soltanto raramente. Si teme ora che fucili e pistole possano essere finiti nelle mani degli estremisti di destra. È quanto rivela il quotidiano “Die Welt”, aggiungendo che le cause della scomparsa di fucili, pistole e munizioni sono diverse: furti nelle abitazioni degli agenti di polizia, abbandono durante le operazioni militari o smarrimento nel corso delle esercitazioni. Delle 105 armi apparentemente svanite nel nulla negli ultimi 10 anni, 58 erano in dotazione alla Bundeswehr, le Forze armate della Germania. Nella maggioranza dei casi si tratta di pistole semiautomatiche P8, fucili automatici G3 e fucili d’assalto G36, prodotti dall’azienda per la difesa tedesca Heckler & Koch sono mancanti. Dagli arsenali delle polizie dei Laender risultano svanite 35 armi di servizio. Per quanto riguarda l’Ufficio federale di polizia criminale (Bka) e l’Amministrazione delle dogane, le armi scomparse ammontano a 12 pistole. (Sit)