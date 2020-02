Finestra sul mondo: Aerospazio, “Faz”, Airbus ha a lungo fondato il suo successo sulla corruzione

- Principale produttore di aeromobili su scala mondiale, il consorzio aerospaziale europeo Airbus ha “per lungo tempo fondato la sua ascesa sulla corruzione”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, riassumendo l’esito delle inchieste per corruzione che, negli ultimi tre anni e mezzo, le magistrature di Francia, Regno Unito e Stati Uniti hanno condotto su Airbus. Il gruppo ha collaborato alle indagini, fornendo 30 milioni di documenti e, infine, accettando di pagare ai tre paesi multe per un totale di 3,6 miliardi di euro al fine di archiviare le inchieste per corruzione e mancato rispetto delle disposizioni del regolamento sul commercio internazionale di armi così da evitare i processi. In particolare, la somma versta alla Francia è pari a 2,08 miliardi di euro, quella per il Regno Unito raggiunge i 984 milioni di euro e quella per gli Usa i 525 milioni di euro. Le indagini hanno dimostrato quanto “determinato, spudorato e a volte sofisticato” fosse il sistema di tangenti che Airbus ha distribuito nel mondo. A gestire i fondi neri, per un totale di 300 milioni di euro, era l’Organizzazione per la strategia e il marketing (Smo), delle cui attività “ai margini” della legalità erano a conoscenza diversi dirigenti di Airbus. Altri “non volevano sapere cosa facesse esattamente l’Smo. L’importante era ottenere le commesse”. Il sistema di corruzione funzionava mediante “partner d’affari”, uomini d’affari utilizzati da Airbus come intermediari. Per esempio, al fine di vendere un aereo militare Airbus C-295 al Ghana, il gruppo dichiarò “partner d’affari” il fratello di un alto esponente del governo del paese. Nel 2012, per la vendita di due C-295, Airbus versò 1,8 miliardi di euro a due imprese detenuto da costui e da un imprenditore britannico. Inoltre, nel 2013, Airbus ha finanziato un viaggio di piacere di una settimana per rappresentanti del governo di Pechino e di compagnie aeree cinesi di proprietà statale in un albergo di lusso di Maui, nelle Hawaii. Contemporaneamente, Airbus ha versato 10,3 milioni di euro ai partner commerciali cinesi attraverso un contratto fittizio con una società libanese. “L’impegno è stato utile”, conclude la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, poiché:nel 2014 Airbus ha venduto 113 aeromobili A320 e 27 A330 alla Cina. (Sit)