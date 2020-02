Finestra sul mondo: Francia, governo rischia di non raggiungere obiettivi di crescita

- L'obiettivo di crescita fissato dal governo francese per il 2020 rischia di non essere raggiunto. Lo scrive il quotidiano “Les Echos”, ricordando che Parigi per quest'anno prevede un aumento dell'1,3 per cento del Pil. La crescita transalpina del quarto trimestre del 2019 è calata dello 0,1 per cento secondo le cifre dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Un risultato negativo che in Francia non si vedeva dalla primavera del 2016 e che prende in contropiede economisti e osservatori. Il ministro del'Economia, Bruno Le Maire, ha dichiarato che gli scioperi di dicembre hanno frenato la crescita francese”. Julien Pouget, capo servizio all'Insee, spiega invece che è necessario “studiare più da vicino quello che è successo veramente perché altri fattori hanno potuto influenzare il mese di dicembre”. I consumi delle famiglie sono rallentati, salendo solamente dello 0,2 per cento. La produzione industriale è calata dell'1,5 per cento a causa degli scioperi ma anche a causa della frenata congiunturale e dai problemi riscontrati in alcuni settori. Per Philippe Waechter, capo economista all'Ostrum Asset Management, la Francia quest'anno dovrebbe registrare una crescita dello 0,45 per cento a trimestre per raggiungere gli obiettivi del 2020. (Sit)