Finestra sul mondo: Regno Unito-Ue, al via duello su negoziati post-Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono ancora iniziati ufficialmente i negoziati tra Regno Unito e Unione europea per regolare i rapporti successivi alla Brexit ed è già al calor bianco il duello sulla questione. Come riferisce oggi la stampa del Regno Unito, sia il primo ministro britannico Boris Johnson sia il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, rilasceranno dichiarazioni ufficiali in cui esporranno i rispettivi obiettivi nelle imminenti trattative, diametralmente opposti. Johnson affermerà di volere stretti legami commerciali ma senza sottostare alle regolamentazioni comunitarie, mentre Barnier dichiarerà che senza rispettare tali norme i britannici si possono scordare di fare affari con l'Ue. Londra vuole, infatti, mani libere per sfruttare il vantaggio competitivo che può derivargli dalla Brexit in particolare in materia di mercato del lavoro e di rispetto degli standard ambientali. Diversamente, la Commissione europea vuole evitare di dover subire quella che considera una concorrenza sleale. E' possibile che le due parti stiano alzando i toni per rafforzare la propria posizione al tavolo delle trattative, commenta la stampa britannica. Tuttavia, dato il poco tempo a disposizione, c'è il rischio che il cosiddetto "periodo di transizione" termini il 31 dicembre 2020 senza nessun trattato sui futuri rapporti normativi, economici, commerciali e doganali tra il Regno Unito e l'Ue, con grave danno per entrambe le parti. (Sit)