Finestra sul mondo: Regno Unito, anche il terrorista ucciso ieri era stato appena scarcereto

- Un nuovo atto di terrorismo è tornato a sconvolgere le strade di Londra e a riaccendere le polemiche sulle politiche carcerarie e di giustizia attuate dal Regno Unito. Nella giornata di ieri 2 febbraio, un terrorista islamico ha accoltellato due persone un'affollata strada commerciale nel quartiere di Streatham, nel sud di Londra, prima di essere abbattuto dai poliziotti. Il fatto ricorda l'attentato compiuto a ottobre scorso sul Ponte di Londra. Il 20enne Sudesh Amman, autore dell'attacco di ieri era infatti uscito da poco di prigione grazie al dimezzamento per buona condotta della sua condanna per attività estremistiche ed era sotto sorveglianza da parte del reparto antiterrorismo del servizio segreto interno del Regno Unito, MI5. Il giovane era stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione nel dicembre del 2018 per essere stato trovato in possesso di materiale di propaganda dello Stato islamico e per aver più volte pubblica messaggi su internet in cui affermava di voler compiere una strage. Tuttavia, Amman non aveva commesso alcun reato e per tale motivo la condanna gli è stata in gran parte abbuonata ed è stato scarcerato appena qualche giorno fa. Tuttavia, secondo la polizia, il giovane "era affascinato dall'idea di morire in nome del terrorismo islamista" e per questo era stato messo sotto sorveglianza. Proprio questa circostanza ha fatto sì che Amman non sia riuscito a compiere una vera e propria strage. Le immagini girate da alcuni testimoni con i loro telefoni cellulari mostrano infatti un auto-civetta della polizia arrivare sulla scena dell'attentato a tutta velocità appena pochi secondi dopo, due agenti in borghese scendere dall'auto, sparare cinque colpi di pistola e abbatter il terrorista prima che uccidesse qualcuno. Che le cose siano andate così lo ha confermato al quotidiano "The Guardian" una fonte del ministero di Giustizia, secondo cui "c'erano preoccupazioni" sulla radicalizzazione di Sudesh Amman "già quando era in carcere". La stessa fonte afferma anche come questa intera vicenda sia la prova che il primo ministro Boris Johnson dovrebbe modificare in senso più restrittivo le leggi anti-terrorismo: "In base alle attuali leggi", ha dichiarato la fonte al "Guardian", "non c'era niente che nessuno avrebbe potuto fare per tenere dietro le sbarre" l'aspirante terrorista. Inoltre, non si può sempre contare sulle circostanze fortunate che hanno permesso agli agenti di sorveglianza di fermare la sua sete di sangue e di martirio. Come fa notare il "Guardian", la polizia e le agenzie di intelligence hanno risorse umane limitate e sono in grado di effettuare la sorveglianza solo su pochi individui sospetti per volta. Tutto ciò ha offerto al sindaco di Londra, il laburista Sadiq Khan, occasione per attaccare i governi conservatori che, a suo dire, hanno privato i giudici del potere di emettere le sentenze appropriate. "Era ampiamente possibile prevenire" l'attacco terroristico di ieri, ha affermato Khan, candidato a un secondo mandato alle elezioni comunali che si terrano fra qualche mese a Londra. (Sit)