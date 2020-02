Finestra sul mondo: Spagna, confermato il primo caso di coronavirus a La Gomera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nazionale di microbiologia (Cnm) ha confermato la scorsa settimana il primo caso positivo in Spagna di coronavirus. Il ministero della Salute ha fatto sapere che si tratta di uno dei cinque campioni ricevuto da La Gomera, dove un gruppo di turisti tedeschi è stato ricoverato e isolato nell'Ospedale Nuestra Señora de Guadalupe. Dopo l'allerta del ministero della Salute è stato attivato il protocollo in modo da individuare i due turisti che erano stati in contatto in Germania con un paziente con diagnosi di infezione da coronavirus 2019-nCoV e che si trovavano nell'isola dell'arcipelago delle Canarie. Una volta localizzato il paziente, il protocollo è stato esteso ad altre tre persone con cui si trovava sull'isola, secondo il governo delle Canarie. Il primo caso accertato di coronavirus, sottolineano fonti del ministero, non implica una maggiore allerta nel paese e il rischio di diffusione dell'epidemia in tutta la Spagna rimane molto basso. (Sit)