Finestra sul mondo: Usa, Trump lancia la sfida ai Democratici nell'Iowa

Usa, Trump lancia la sfida ai Democratici nell'Iowa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato una vera e propria campagna elettorale anticipata nello Stato dell'Iowa, teatro delle prime primarie del Partito democratico, nel tentativo di assicurarsi la vittoria conseguita in quello Stato quattro anni fa. Una decina di collaborator idi primo piano del presidente, tra cui due dei suoi figli e diversi membri del suo gabinetto, saranno impegnati in iniziative elettorali nello Stato. La settima scorsa il presidente ha tenuto proprio nell'Iowa un comizio elettorale, durante il quale ha duramente criticato l'agenda politica ed economica per molti versi radicale del Partito democratico. Il consenso goduto dal presidente in carica tra i repubblicani rimane forte, ricorda il quotidiano “Los Angeles Times”. Un sondaggio di novembre di “Des Moines Register” e della “Cnn” ha rilevato che l'85 per cento dei Repubblicani approva la performance di Trump alla Casa Bianca, e che il 76 per cento è deciso a votare ancora una volta per l'inquilino della Casa Bianca a novembre. Trump ha battuto Hillary Clinton di oltre 9 punti percentuali in Iowa nel 2016. Lo stato è attualmente guidato da senatori repubblicani e da un governatore repubblicano. (Sit)