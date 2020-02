Finestra sul mondo: Usa, impeachment, Senato blocca i testimoni, Trump vicino all'assoluzione

- Il Senato degli Stati Uniti ha portato il presidente Donald Trump vicinissimo all'assoluzione dalle accuse di abuso di potere e ostacolo al Congresso, i due capi d'imputazione dell'impeachment a suo carico. Venerdì scorso, 31 gennaio, la maggioranza repubblicana alla Camera alta ha bocciato la richiesta dei Democratici di ammettere nuovi testimoni e documenti, prorogando così ulteriormente il processo formale a carico del presidente. Nel voto finale, fissato per mercoledì 5 febbraio, l'assoluzione di Trump è praticamente certa, vista la presa di posizione compatta dei senatori del Grand Old Party (Gop). Non è esclusa nemmeno una controffensiva dei conservatori, che dopo il voto di mercoledì potrebbero decidere di approfondire i presunti profili di corruzione nell'operato dell'ex vicepresidente Joe Biden e di suo figlio Hunter. Secondo quanto riferito dalla “Washington Post”, Lindsey O. Graham, presidente della commissione Giustizia del Senato, avrebbe anticipato l'apertura di un'indagine contro Biden, in corsa per la nomina presidenziale democratica del 2020, e l'intenzione di individuare il "whistle-blower", l'informatore anonimo che con le sue rivelazioni ha dato l'avvio all'impeachment, e che secondo indiscrezioni sarebbe un funzionario governativo "reduce" dell'amministrazione di Barack Obama. (Sit)