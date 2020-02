Colombia: leader ex Farc accusa governo di non rispettare obblighi su accordo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Forza alternativa rivoluzionaria del comune, il partito colombiano nato dalle ceneri della guerriglia delle Farc, Rodrigo Londono ha accusato il presidente della Colombia Ivan Duque di "evadere" le sue responsabilità sul compimento degli impegni assunti con gli accordi di pace firmati a settembre 2016. In una lettera aperta diffusa sui social media, Londono - anche conosciuto con il nomignolo di "Timochenko" - ha denunciato le ultime morti violente di ex guerriglieri che hanno aderito agli accordi rinunciando alla pratica della lotta armata. Azioni che secondo il leader Farc denotano "l'intolleranza" e la "persecuzione" sofferta da chi ha aderito agli accordi. La ex guerriglia rivendica la necessità che lo stato protegga chi ha compiuto la scelta di lasciare le armi e impedisca le azioni di violenza che si stanno rovesciando anche sui leader sociali e i contadini. Al governo viene inoltre rimproverata la mancata esecuzione del programma di sostituzione delle colture illecite o del reinserimento nella carriera politica degli ex combattenti. (segue) (Mec)