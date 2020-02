Colombia: leader ex Farc accusa governo di non rispettare obblighi su accordo di pace (3)

- A fine gennaio, la senatrice del partito Farc, Victoria Sandino, segnalava che almeno 60 ex combattenti e le loro famiglie avrebbero lasciato - per mancanza di sicurezza - il campi di reinserimento di Ituango (Etcr), una delle strutture create per permettere a chi lasciava le armi di reintegrarsi nella società civile. “La situazione che si vive in questo momento nell’Etcr di Ituango è un allarme per il paese: la maggior parte di coloro che ci vivono hanno deciso di abbandonare la zona per mancanza di garanzie, dopo l’assassinio di un loro compagno due giorni fa”, ha scritto Sandino sul suo profilo Twitter. Lo scorso 29 gennaio un altro ex combattente delle ex Farc è stato ucciso nella provincia di Antioquia, nell'ovest del paese, portando a cinque il numero degli ex guerriglieri uccisi dall’inizio del 2020. Dario Herrera Gomez, questo il nome della vittima, è stato ucciso mentre si dirigeva allo spazio di reintegro per ex combattenti di Ituango. (segue) (Mec)