Colombia: leader ex Farc accusa governo di non rispettare obblighi su accordo di pace (4)

- Lo scorso 15 gennaio il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso la sua “seria preoccupazione” per i ripetuti omicidi in Colombia di leader sociali ed ex combattenti delle Farc e ha chiesto “azioni effettive” per migliorare la sicurezza. Occorre, si legge nella dichiarazione, “che i responsabili siano assicurati alla giustizia e che vengano prese misure efficaci per migliorare la sicurezza, anche estendendo la presenza integrata dello stato e della sicurezza alle aree colpite dal conflitto". (segue) (Mec)