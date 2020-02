Colombia: leader ex Farc accusa governo di non rispettare obblighi su accordo di pace (7)

- Il ministro dell’Interno colombiano, Nancy Patricia Gutierrez, ha definito a fine gennaio “semi fallito” l’accordo di pace con le ex Farc. Parlando dell’attuazione dell’intesa de L’Avana Gutierrez ha dichiarato che il governo di Ivan Duque non ha mai condiviso la struttura dell’accordo stretto con l’ex guerriglia dal precedente governo di Juan Manuel Santos. “Personalmente direi che l’accordo è semi fallito, non a causa del governo del presidente (Ivan Duque), che ne ha rispettato l’istituzionalità pur non condividendone i punti strutturali (...) Duque si è ritrovato davanti un paese polarizzato da un negoziato politico che non ha unito la maggioranza del paese e che ha incontrato una opposizione forte”, ha dichiarato il ministro. Le Farc, ha aggiunto, “non hanno dato risposte a chi ha creduto in loro. Ci sono settori che non hanno aderito al processo di pace e oggi sono dissidenza. Sono i più attivi nel narcotraffico”. (segue) (Mec)