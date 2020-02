Fisco: Castelli (M5s), con risorse frodi carosello riduciamo tasse

- Il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, del Movimento cinque stelle, sottolinea che "con due distinte operazioni, la Guardia di finanza ha sequestrato un carico di 13 mila litri di prodotti petroliferi, che veniva trasportato in evasione di imposta, ed ha scoperto una maxi frode da 100 milioni di Iva, sradicando un organizzazione criminale che, attraverso un sistema di frodi carosello, ha sottratto questo importo al fisco, riciclando i proventi illeciti in Italia e all’estero. Un bel risultato - aggiunge in una nota -, in un settore in cui stiamo lavorando molto. E su cui, durante questa esperienza di governo, sto intervenendo con fermezza per dare a chi opera gli strumenti necessari". Quindi, Castelli ricorda che "nel decreto Fiscale, approvato alla fine dello scorso anno, abbiamo introdotto ulteriori disposizioni normative, che inaspriscono le sanzioni per l’evasione fiscale, e sono utili a favorire le azioni di contrasto alle frodi carosello che, la Guardia di finanza, in modo sempre più stringente, sta portando avanti. La notizia è importante anche per tutti noi, perché il governo ha deciso di impiegare in riduzione delle tasse tutti i proventi della lotta all’evasione fiscale. Paghiamo tutti, paghiamo meno".(Com)