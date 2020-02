Afghanistan: ministro Esteri uzbeko, con Usa d’accordo su necessità di pacificare paese

- Le autorità di Uzbekistan e Stati Uniti sono d’accordo sulla necessità di intensificare il lavoro della comunità internazionale per promuovere la pacificazione dell’Afghanistan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri uzbeko, Abdulaziz Kamilov, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo statunitense, Mike Pompeo, attualmente in visita a Tashkent. “La nostra cooperazione è ai massimi storici: faremo il possibile per assistere le autorità dell’Afghanistan e per tentare di collegare meglio il paese alle repubbliche dell’Asia centrale in termini di commercio, investimenti, trasporti e telecomunicazioni”, ha detto il capo della diplomazia di Tashkent, aggiungendo che la sicurezza regionale è stata tra i principali argomenti di discussione durante il suo colloquio con Pompeo. (Res)