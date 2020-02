Slovenia: presidente Pahor plaude dialogo tra partiti politici dopo le dimissioni del premier Sarec

- Il presidente della Slovenia Borut Pahor ha plaudito oggi il dialogo tra i partiti politici a cui si è assistito dopo le dimissioni del premier Marjan Sarec. Secondo quanto riferisce l'agenzia "Sta", Pahor ha affermato che "questo dialogo indica un cambiamento promettente", precisando a ogni modo che "esso non significa necessariamente che il tema sia quello della formazione del governo". Pahor ha detto che "la Slovenia necessita di un governo che ha una forte maggioranza nell'Assemblea popolare e che può contare su tutti i suoi deputati per misure strutturali". Per questo motivo "è importante che il governo, sia in caso in cui venga riformato che in caso di elezioni anticipate, abbia un programma di lavoro serio e che non si tenga insieme soltanto per il potere". (segue) (Lus)