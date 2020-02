Slovenia: presidente Pahor plaude dialogo tra partiti politici dopo le dimissioni del premier Sarec (3)

- Secondo il leader del Partito democratico sloveno (Sds), Janez Jansa, le elezioni anticipate sono l'opzione più probabile per la Slovenia. Il leader del maggiore partito dell'opposizione, che nei giorni scorsi aveva chiesto le dimissioni di Sarec per portare il paese alle elezioni anticipate, ha precisato che l'Sds ufficializzerà la propria linea dopo la riunione del comitato politico giovedì. Secondo Jansa, che guida il partito con il maggiore numero di seggi nel parlamento di Lubiana, le elezioni anticipate sono "di gran lunga" l'opzione più probabile e anche la migliore. L'Sds, pur avendo vinto le elezioni del giugno 2018, non era stato in grado di trovare accordi per formare una coalizione di governo, lasciando il compito di creare l'esecutivo al secondo partito, ovvero la Lista Marjan Sarec (Lms) che era riuscito a trovare accordi con quattro partiti per un governo di minoranza con il sostegno esterno di Levica (Sinistra). (segue) (Lus)