Energia: Cremlino, Putin in contatto con Riad su situazione nel mercato petrolifero

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, è costantemente in contatto con le autorità dell’Arabia Saudita: un colloquio per discutere la necessità di stabilizzare il mercato petrolifero globale può essere organizzato in ogni momento. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. Interrogato dai giornalisti sulla situazione attuale nel mercato energetico globale, il rappresentante della presidenza di Mosca ha dichiarato che Putin "ha contatti costanti con la leadership saudita”. “Sicuramente contatti del genere possono essere organizzati se saranno ritenuti necessari”, ha aggiunto. (Rum)