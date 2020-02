Hong Kong: governo conferma la prima contrazione del Pil da dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha confermato di essere precipitata nella recessione nel 2019, subendo la sua prima contrazione annuale nell'ultimo decennio. I dati ufficiali pubblicati oggi mostrano che il prodotto interno lordo (Pil) di Hong Kong è diminuito dell'1,2 per cento nel 2019, rispetto all'anno precedente. Il quarto trimestre – che ha visto la peggiore violenza tra polizia e manifestanti – ha registrato una contrazione del 2,9 per cento, il terzo trimestre consecutivo in declino. "Gli incidenti sociali a livello locale durante il trimestre hanno avuto una ulteriore pesante conseguenza sul sentimento economico e sulle attività legate al consumo e al turismo", ha dichiarato il governo in una nota. Le esportazioni totali di beni hanno continuato a diminuire nel difficile contesto esterno, sebbene a un ritmo leggermente più stretto, si aggiunge. I dati sono stati diffusi mentre la città che sta affrontando un'altra crisi: l'epidemia da coronavirus nella Cina continentale che aggrava i guai economici di Hong Kong. L'anno scorso è stato il peggiore per la crescita di Hong Kong dal 2009, quando l'hub finanziario è stato duramente colpito dal crollo finanziario globale. La crisi è stata inizialmente innescata dalla guerra commerciale tra Pechino e Washington, colpendo l'economia delle esportazioni. (Cip)