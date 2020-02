Coronavirus: Regimenti (Lega), plauso a ricercatrici, ora più fondi e assunzioni

- L'eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, insieme alla Rete europea delle donne, commentando la notizia dell'isolamento del Coronavirus da parte di un gruppo di ricercatrici dell'ospedale Spallanzani di Roma, dichiara in una nota: "Un plauso alle tre ricercatrici italiane Elisabetta Francesca Colavita, Concetta Castilletti e Maria Rosaria Capobianchi, dell'ospedale romano Spallanzani, che hanno isolato il Coronavirus, confermando la qualità del nostro sistema sanitario nazionale, eccellenza a livello internazionale. Un risultato straordinario, che apre alla possibilità di sviluppare cure efficaci. Proprio per questo - continua - occorre aumentare i fondi per la ricerca e avviare un nuovo piano di assunzioni e stabilizzazione del precariato". Quindi, l'eurodeputata della Lega aggiunge: "Le attività svolte dalle ricercatrici italiane in questo momento di emergenza sanitaria globale dimostrano quanto sia importante il lavoro di ricerca e mi auguro che il loro impegno e quello di tutte le professionalità del nostro Paese, tra medici, ricercatori e operatori sanitari, venga riconosciuto sempre, e non solo in occasione di criticità umanitarie". (Com)