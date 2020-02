Albania: nel 2019 l'Italia si riconferma primo partner commerciale, ma interscambio è in calo del 9 per cento (5)

- I paesi con i quali l'Albania ha avuto il maggiore incremento delle esportazioni, rispetto al 2018, sono il Kosovo (+10 per cento), la Germania (5,6 per cento) e la Macedonia del Nord (+0,3 per cento). Mentre il maggiore calo si e'verificato, oltre che con l'Italia, anche con la Spagna (-1,4 per cento e con la Grecia (_2,5 per cento). Mentre per quanto riguarda le importazioni, il maggiore incremento si e'registrato con la Turchia (+14 per cento), con la Cina (+11 cento) e la Grecia (+4,3 per cento). In calo invece i prodotti giunti, oltre che dall'Italia, dalla Germania (-6,2 per cento) e dalla Russia (-8,2 per cento). Il disavanzo commerciale dell'Albania nel 2019, e' salito a 350 miliardi di lek (2,87 miliardi di euro) pari a 5,8 per cento in più rispetto al 2018. Per quanto riguarda gli scambi con i paesi dell'Ue, il loro volume rappresenta il 68,1 per cento del totale, con le esportazioni che rappresentano il 76,6 del totale del Made in Albania venduto all'estero e le importazioni con un'incidenza del 63,9 per cento. (Alt)