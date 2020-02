Serbia-Kosovo: Borrell, Ue nominerà rappresentante speciale per il dialogo (3)

- Nella giornata di ieri l'Alto rappresentante si è recato in Kosovo per alcuni incontri con le autorità locali. In una conferenza stampa a margine dell'incontro con il presidente kosovaro, Hashim Thaci, Borrell ha dichiarato che "l'Unione europea non è completa senza i Balcani occidentali". Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", Borrell ha aggiunto che l'Ue vuole "garantire stabilità e sicurezza per tutti" poiché queste sono "nostre priorità e i nostri interessi. Non possiamo permetterci - ha detto - di avere i Balcani divisi". A proposito della liberalizzazione dei visti, l'Alto rappresentante Ue ha aggiunto che per la Commissione europea il Kosovo "ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie alla liberalizzazione e che quindi è il momento giusto per mettere a punto tutti i requisiti tecnici". (segue) (Seb)