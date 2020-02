Polonia-Francia: ministro Caputowicz, durante visita Macron firmeremo accordi strategici

- Durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron verranno firmati il programma franco-polacco di collaborazione strategica per il 2020-24 e una dichiarazione di cooperazione nel quadro dell'Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, in conversazione con l'agenzia di stampa "Pap". "La visita di Macron è molto importante, in un certo senso rivoluzionaria. Siamo stati criticati dalla Francia e anche noi non abbiamo risparmiato parole di critica nei suoi confronti. E' cominciato dal mancato accordo sugli elicotteri Caracal. C'è però una chance di metterci alle spalle questo periodo. Stiamo tornando a relazioni bilaterali normali e a un'intensa collaborazione all'interno dell'Ue", dichiara Czaputowicz. Interrogato sulla questione dello Stato di diritto, il ministro afferma che "i rappresentanti francesi hanno detto prima della visita che la questione non è relativa alle nostre relazioni bilaterali, ma siamo aperti a una conversazione sul tema se ci saranno domande". "Presenteremo un'opinione basata sui fatti, ovvero che la riforma della giustizia in Polonia ha l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto. Il presidente Macron incontrerà anche il presidente del Senato e i rappresentanti dell'opposizione, conoscerà diversi punti di vista. La visita stessa sta a dimostrare che simili questioni non danneggiano lo sviluppo di una collaborazione bilaterale", continua Czaputowicz. (segue) (Vap)