Polonia-Francia: ministro Caputowicz, durante visita Macron firmeremo accordi strategici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Francia è un partner economico attraente. Oggi la crescita economica in Francia è più alta che in Germania. E' l'esito di cambiamenti nel diritto del lavoro, di tassi d'interesse più bassi e di una politica fiscale attiva. Naturalmente continuano ad esserci un significativo debito pubblico e turbolenze intorno alla riforma pensionistica. Tuttavia bisogna apprezzare gli sforzi del presidente Macron in materia di riforme economiche. Una Francia più forte è un'Unione europea più forte. Ci sono molti settori nei quali possiamo collaborare. Benché in ambito energetico le trattative con gli Stati Uniti siano già avanzate, in altre aree la possibilità di cooperazione sono ampie", dice il ministro degli Esteri. "Firmeremo il programma di collaborazione strategica per il 2020-24, che contiene il quadro della collaborazione dei ministeri di entrambi i paesi, e faremo una dichiarazione sulla collaborazione in seno all'Ue", prosegue il capo della diplomazia di Varsavia. (Vap)