Russia: premier Mishustin annuncia espulsione stranieri malati di coronavirus

- Gli stranieri malati di coronavirus presenti in territorio russo potrebbero essere espulsi dal paese. Lo ha dichiarato il capo del governo di Mosca, Mikhail Mishustin, durante una riunione operativa con i suoi vicepremier. Il primo ministro ha ricordato che il virus è incluso nell’elenco delle malattie che rappresentano un pericolo per la collettività in base al decreto da lui stesso firmato lo scorso 31 gennaio, e che la possibilità di espellere gli stranieri infettati dalla Russia è consentita dal piano nazionale per il contrasto alla diffusione della malattia. “Ciò consentirà anche l’introduzione di misure restrittive speciali come l’isolamento o la quarantena”, ha aggiunto Mishustin, ripreso dall’agenzia di stampa “Rbk”. Nel suo intervento, il premier ha ribadito che “la situazione è sotto controllo” e che il paese è in possesso di tutti gli strumenti necessari per contrastare il virus. (Rum)