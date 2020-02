Uganda-Ruanda: presidenti Museveni e Kagame concordano ripristino relazioni e rilascio prigionieri (2)

- Le tensioni fra Uganda e Ruanda si sono acuite nei mesi scorsi dopo che nel marzo 2019 le autorità di Kigali hanno disposto la chiusura del valico di confine di Katuna accusando Kampala di ospitare ribelli ruandesi e di aver arrestato e torturato cittadini ruandesi. In seguito alla decisione, il governo dell'Uganda ha convocato l'ambasciatore del Ruanda a Kampala per chiedere chiarimenti. Le tensioni si sono parzialmente attenuate – malgrado altri episodi di tensione al confine fra i due paesi – dopo che ad agosto il presidente ugandese Yoweri Museveni e l’omologo ruandese Paul Kagame hanno firmato a Luanda un memorandum che prevede, tra le altre cose, che le due parti si astengano dall’intraprendere azioni che destabilizzino l'altro paese, come ad esempio il finanziamento, l'addestramento e l'infiltrazione di forze ostili, e proteggano e rispettino i diritti e le libertà dei cittadini di entrambi i paesi che risiedono o transitano nei rispettivi territori nazionali. Si prevede inoltre che entrambi i paesi riprendano le attività transfrontaliere, tra cui la circolazione di persone e merci, e che venga istituita una commissione per l'attuazione del protocollo d'intesa che comprenderà ministri e i capi dell'intelligence di entrambi i paesi. Come ulteriore segnale di distensione, il mese scorso le autorità dell’Uganda hanno rilasciato nove detenuti ruandesi. (Res)