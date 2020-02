Roma: garage usati come deposito della droga, arrestate due persone

- Garage usato come deposito di droga in via Herbert Spencer a Roma, dove i carabinieri hanno arrestato due romani, uno di 24 anni e l'altro di 22. In particolare, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Montesacro hanno notato due ragazzi mentre uscivano dal box auto. I due, alla vista dei militari hanno cambiato strada repentinamente. Atteggiamento che ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di sottoporli ad un controllo. La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di un mazzo di chiavi, risultate essere del box da cui sono stati visti uscire precedentemente dai militari e le chiavi dell’auto a loro in uso, parcheggiata poco distante. Entrati all'interno del garage, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti, trovando più di 2,2 kg di marijuana, circa 4,7 di hashish, suddivisi in panetti, vari bilancini di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi. I carabinieri hanno così perquisito anche l'autovettura, sequestrando ulteriori 4 kg di hashish, suddivisi in panetti occultati all’interno del bagagliaio. Da qui sono scattate le perquisizioni domiciliari, dove i carabinieri sono riusciti a risalire ad un altro box sempre in via Herbert Spencer, sequestrando all’interno altri 900 grammi marijuana, diversi bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento. I due sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo. (Rer)