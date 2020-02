India: coronavirus, casi nel Kerala salgono a tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono saliti a tre i casi di coronavirus in India, tutti nello Stato del Kerala. Lo ha reso noto il ministero della Sanità indiano. Tutti e tre i pazienti erano stati in Cina. Ora si trovano in isolamento e in condizioni stabili: le persone con cui erano stati in contatto sono state rintracciate. Circa un centinaio di persone che hanno recentemente effettuato viaggi in Cina sono in quarantena in diversi ospedali del paese. Otto dei tredici pazienti in osservazione all’ospedale Ram Manohar Lohia (Rml) di Nuova Delhi sono stati dimessi. I campioni inviati per i test ai laboratori designati sono 198 in tutto, 195 dei quali risultati negativi. Due voli speciali Air India hanno riportato da Wuhan, tra sabato e domenica, 647 indiani e sette maldiviani, ora in osservazione. (segue) (Inn)