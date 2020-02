India: coronavirus, casi nel Kerala salgono a tre (2)

- Il governo indiano ha emesso un nuovo avviso ai viaggiatori, in cui ha ribadito l’invito ad astenersi dai viaggi in Cina. Chi si è recato in quel paese dal 15 gennaio dovrà trascorrere un periodo in quarantena. L’emissione dei visti elettronici è stata sospesa; inoltre, è stata sospesa la validità di quelli già emessi a favore di cittadini cinesi. Sospese anche le procedure in Cina per la richiesta di visti fisici; i casi urgenti dovranno essere sottoposti all’ambasciata dell’India a Pechino o ai consolati di Shanghai e Guangzhou. A oggi sono stati controllati 58.658 passeggeri di 445 voli. (Inn)