Elezioni suppletive: domani a Napoli presentazione lista civica “Rinascimento partenopeo” e candidato Guarino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà a Napoli, domani, alle ore 10.30 presso lo Studio Legale Guarino, in via Medina, 40 la conferenza stampa di presentazione della lista civica “Rinascimento partenopeo” per le elezioni suppletive al Senato del 23 febbraio 2020. Il programma elettorale sarà illustrato dal candidato designato, l'avvocato Riccardo Guarino. (Ren)