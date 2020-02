Stati Uniti-Sudan: presidente Consiglio sovrano Burhan invitato a visitare Washington

- Il capo del Consiglio sovrano di transizione del Sudan, Abdel Fattah al Burhan, ha ricevuto un invito a visitare Washington nel prossimo futuro. È quanto riferito dall’agenzia di stampa statale sudanese “Suna”, secondo cui l’invito ufficiale è stato esteso dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso di una telefonata con Burhan. “Pompeo ha invitato il presidente del Consiglio sovrano a visitare gli Stati Uniti d'America per discutere le relazioni bilaterali tra i due paesi e le modalità di sviluppo”, ha affermato l'agenzia, senza precisare la data in cui la visita avverrà. “Al Burhan ha accolto con favore l'invito e ha promesso di realizzarlo a breve”, conclude la dichiarazione. La visita di Burhan, che seguirà quella effettuata dal premier sudanese Abdalla Hamdok a Washington lo scorso dicembre, rappresenta uno sviluppo positivo verso l’obiettivo delle autorità di Khartum di ottenere la rimozione dalla lista Usa dei paesi considerati sponsor statali del terrorismo. Il Sudan è stato inserito nella lista nera nel 1993, quanto Washington accusò il governo dell'allora presidente Omar al Bashir di appoggiare le organizzazioni terroristiche. Dopo il rovesciamento di Bashir, nell’aprile scorso, il paese è rimasto nella lista insieme a Siria, Iran e Corea del Nord, tuttavia negli ultimi mesi i principali alleati internazionali di Khartum – Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto su tutti – hanno intensificato le loro pressioni su Washington affinché rimuova il Sudan dalla lista. Dalla caduta di Bashir, Riad e Abu Dhabi hanno erogato circa la metà dei 3 miliardi di dollari di aiuti promessi a Khartum per alleviare la crisi economica in cui versa il paese. (segue) (Res)