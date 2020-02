Stati Uniti-Sudan: presidente Consiglio sovrano Burhan invitato a visitare Washington (2)

- Un passo avanti verso la rimozione del Sudan dalla lista dei paesi considerati sponsor del terrorismo internazionale è stato compiuto il mese scorso con la decisione annunciata da Washington di rimandare un ambasciatore in Sudan dopo 23 anni di assenza. L'accordo è stato definito dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, “un significativo passo avanti nel rafforzamento dei rapporti bilaterali” fra i due paesi. Nel comunicato diffuso ai media in seguito all'accordo, il dipartimento di Stato Usa ha elogiato il primo ministro Abdalla Hamdok per aver "guidato il Sudan verso un governo di transizione, stabilito un gabinetto a guida civile e lavorato per rompere con le politiche e le pratiche del regime precedente". L'elogio statunitense va inoltre "all'impegno dimostrato" dal premier sudanese "nei negoziati di pace con gruppi di opposizione armata" e per aver istituito una commissione d'inchiesta per indagare sulla violenza contro i manifestanti durante il periodo di protesta che ha portato alla deposizione dell'ex presidente Bashir. Gli Stati Uniti, conclude il testo, rimangono "un solido partner del popolo sudanese e della loro ricerca di pace, sicurezza, prosperità, democrazia ed uguaglianza". (segue) (Res)