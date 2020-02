Stati Uniti-Sudan: presidente Consiglio sovrano Burhan invitato a visitare Washington (3)

- Lo scorso novembre, durante un'audizione davanti a una commissione del Congresso sull'Africa, il vicesegretario di Stato Usa per gli Affari africani Tibor Nagy ha illustrato ai deputati Usa i passi compiuti dal governo di Khartum per ottenere la rimozione del Sudan dalla “lista nera”, ribadendo l’auspicio di stringere una partnership con il governo di Hamdok. Per il primo ministro sudanese la revoca delle sanzioni statunitensi contro il Sudan è la priorità asssoluta del suo mandato. Dalla formazione del suo governo, nel settembre scorso, Hamdok ha annunciato misure per rilanciare l’economia ma i risultati stentato ad arrivare dal momento che le sanzioni impediscono a Khartum di attrarre investitori internazionali e ottenere prestiti dall’Fmi e dalla Banca mondiale. Negli ultimi mesi il premier sudanese ha già viaggiato a Washington, New York e Parigi nel tentativo di ottenere la revoca delle sanzioni, tuttavia gli Stati Uniti rimangono riluttanti. “Non aspettatevi una rapida revoca delle sanzioni. È un processo che richiede tempo”, ha affermato di recente Nagy, che nei prossimi giorni è atteso nuovamente a Khartum, sottolineando che “togliere al paese la denominazione terroristica non è un evento ma un processo”. (segue) (Res)