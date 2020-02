Stati Uniti-Sudan: presidente Consiglio sovrano Burhan invitato a visitare Washington (4)

- Il diplomatico statunitense ha poi affermato che è sua intenzione tenere colloqui sulla questione “con tutti i nostri partner” e ha assicurato di avere una “relazione molto collaborativa” con il governo sudanese e con l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Sudan, Donald Booth, che sta svolgendo un ruolo “estremamente energico ed efficace”. Nei mesi scorsi i paesi africani membri non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – Costa d'Avorio, Guinea Equatoriale e Sudafrica – hanno chiesto la revocare delle sanzioni internazionali contro il Sudan dopo la formazione del nuovo governo di transizione incaricato di guidare il paese dopo la caduta dell’ex presidente Omar al Bashir. “Costa d'Avorio, Guinea Equatoriale e Sudafrica, nonché l'Unione africana, intendono seguire l'esempio del Consiglio di pace e sicurezza dell’Ua (che a inizio settembre ha revocato la sospensione dall'organismo imposta a giugno al Sudan) e sollecitano tutti gli Stati interessati a revocare tutte le sanzioni contro il Sudan, incluso il ritiro (di Khartum) dall’elenco dei paesi che sostengono il terrorismo”, ha affermato l'ambasciatore ivoriano presso le Nazioni Unite, Leon Kacou Adom, in una dichiarazione letta presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York. (Res)