Armenia: premier Pashinyan, crescita economica all’8-9 per cento nel 2020

- La crescita economica in Armenia potrebbe attestarsi tra gli otto e i nove punti percentuali nel 2020: ci sono tutte le condizioni necessarie perché ciò accada. Lo ha dichiarato il primo ministro del paese caucasico, Nikol Pashinyan, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook. “Dobbiamo lavorare insieme per portare la crescita almeno all’8 per cento, e soprattutto per portare il settore dell’agricoltura fuori dalla recessione: per quanto riguarda i risultati raggiunti nel 2019, credo siano sorprendenti”, ha detto il premier.(Res)