Regionali: Meloni, Fd'I esprimerà due candidati presidenti, in Puglia Raffaele Fitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni, presidente di fratelli d'Italia, intervenendo a Skytg24, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ha detto di non credere che gli accordi di massima si candidati del centrodestra verranno "rimessi in discussione perché credo che i patti si mantengono, noi - ha sottolineato - abbiamo dato prova di rispettarli. Come io sono stata precisa rispetto alla parola data, mi aspetto lo stesso dagli altri. Non credo ci saranno problemi rispetto al fatto che abbiamo detto che ci sarebbero stati due candidati presidenti di Fratelli d'Italia". Meloni ha quindi ribadito che Fratelli d'Italia esprimerà due candidature, una in Puglia e una nelle Marche. "Il nome per la Puglia è quello di Raffaele Fitto - ha continuato -, una candidatura di estrema autorevolezza, è copresidente della famiglia dei conservatori europei". La leader di Fd'I ha anche evidenziato come il suo partito sia sotto rappresentato e ha detto: "Penso che sia giusto che anche noi possiamo esprimere dei nomi per le Regioni. Ad oggi - ha ricordato - la Lega governa 19 milioni di cittadini, Forza Italia 7 milioni e mezzo e Fd'I, stimato come il secondo partito, governa un milione e 300 mila cittadini, mi pare ci sia una sotto rappresentazione e penso che sia giusto che anche noi possiamo esprimere ottimi candidati".(Rin)