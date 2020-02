Georgia: Geostat, inflazione al 6,4 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indice dei prezzi al consumo in Georgia ha registrato un incremento pari allo 0,7 per cento questo mese, mentre il tasso di inflazione si è attestato a 6,4 punti percentuali. Lo si apprende dai dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica georgiano (Geostat). Stando alle informazioni diffuse, nel mese di gennaio i prezzi sono aumentati in una misura pari al 5,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Interpressnews”, le variazioni sono da imputare ai cambiamenti di prezzo nei settori del cibo e delle bevande analcoliche, del tabacco e dell’intrattenimento. (Res)