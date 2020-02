Tunisia: sventato tentativo di assassinare dirigente partito Corrente popolare

- La dirigente del partito Corrente popolare tunisina, Mubaraka Aouina, ha rivelato ai media un complotto per tentare di assassinarla. In una dichiarazione rilasciata all’emittente “Mosaique Fm”, la Aouina ha riferito che un militante islamista arrestato nella notte tra l'8 e il 9 gennaio scorso, ha ammesso durante gli interrogatori di essere in contatto con un gruppo di estremisti islamici nella regione di Sidi Ali Bin Aoun per pianificare l’omicidio. Secondo la Aouina il gruppo che avrebbe pianificato l’omicidio sarebbe legato allo Stato islamico. (Tut)