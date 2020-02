Mauritania: coronavirus, viaggiatori provenienti dalla Cina messi in quarantena

- Il governo mauritano ha annunciato di aver messo in quarantena due viaggiatori mauritani provenienti dalla Cina, affermando tuttavia che queste persone non hanno problemi di salute. Il primo ministro della Mauritania, Ismael Ould Bedde Ould Sheikh Sidiya, aveva annunciato lo scorso 31 gennaio, davanti al parlamento, che il governo stava seguendo con grande interesse la situazione della comunità mauritana in Cina e in particolare gli studenti che si trovavano nella città di Wuhan, dove è iniziata la pandemia. (Res)