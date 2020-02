Coronavirus: Russia, vicepremier Golikova propone rinvio Forum investimenti di Sochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier russo Tatjana Golikova, incaricata di gestione il centro per il contrasto alla diffusione del coronavirus, ha proposto di posticipare l’imminente Forum per gli investimenti di Sochi a causa dell’epidemia in corso. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Rbk”, aggiungendo che il primo ministro, Mikhail Mishustin, ha dichiarato di essere favorevole alla proposta chiedendo di preparare un risarcimento per gli organizzatori dell’evento. “Abbiamo discusso nel dettaglio la situazione attuale: la proposta è di rimandare il Forum, non di cancellarlo”, ha detto il premier, sottolineando che “una decisione finale sarà presa una volta che avremo discusso le possibili date con gli organizzatori e gli ospiti principali”. Stando alle informazioni diffuse, della valutazione dei costi si occuperà il ministero delle Finanze. (Rum)