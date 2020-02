Coronavirus: cittadini cechi evacuati da Cina sono asintomatici, altri 100 attendono rientro

- Cinque cittadini cechi e due slovacchi evacuati dalla città cinese di Wuhan, epicentro della diffusione del coronavirus, sono asintomatici ma saranno comunque tenuti in quarantena in uno degli ospedali di Praga. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". Il gruppo è arrivato all'aeroporto internazionale di Praga nelle prime ore di stamane con un volo speciale. Il ministro degli Esteri Tomas Petricek ha detto ai giornalisti in conferenza stampa che due dei cechi rimpatriati studiavano a Wuhan e che c'è ancora un centinaio di cittadini che attende di poter rientrare. Nella medesima conferenza stampa ha parlato il primo ministro, Andrej Babis, che ha detto che un Airbus sarà prenotato per la loro possibile evacuazione. Il ministro della Sanità, Adam Vojtech, ha invece informato che l'esecutivo ha approvato una sospensione dei voli diretti dalla Cina a partire dal 9 febbraio. La sospensione sarà a tempo indeterminato. Praga conta 12 collegamenti aerei settimanali con la Cina, gestiti da tre compagnie aeree cinesi. Stando ai dati dell'aeroporto Vaclav Havel, i passeggeri in entrambe le direzioni sono quasi 189 mila all'anno. (Vap)