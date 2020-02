Università: alla John Cabot tavola rotonda su Nato e Ue

- "È stato un errore allargare la Nato e l'Ue?". Per rispondere a questa domanda, la John Cabot University (JCU) ha tenuto una tavola rotonda, a cura dell'Istituto Guarini per gli Affari pubblici, in collaborazione con il Centro Ceco di Roma e il Circolo Slavistico Romano di Roma Tre, in coincidenza col Brexit Day. Obiettivo: analizzare e stilare un bilancio dei cambiamenti verificatisi dalla caduta del muro e dal crollo del comunismo, in "30 anni di democrazia all'Est", con un occhio a cosa potrebbe profilarsi dietro l'angolo. "Qualcuno dice che l'allargamento dell'Ue ad Est, cominciato nel 2004, sia stato l'inizio della Brexit", ha esordito Costanza Hermanin, docente di Scienze politiche, esperta di Europa. Con lei, attorno al tavolo, in una discussione aperta alla partecipazione di tutto il pubblico presente, com'è consuetudine dell'ateneo americano, c'erano Radoslava Stefanova, funzionaria della Nato, e Claudia Stamerra, giornalista del Gr1 Rai, con compito di moderatrice. "Forse la maggioranza delle persone risponderebbe sì alla domanda se sia stato un errore. Non esistono sondaggi", ha continuato Costanza Hermanin. Mettendo poi sul tavolo due questioni pressanti: il social dumping e il fiscal dumping. "La delocalizzazione è una forte leva in mano agli euroscettici", ha aggiunto Claudia Stamerra. (segue) (Com)