Roma: Ciani (Demos), mobilitati a difesa della sede della Misericordia di Castel Giubileo

- Le voci sul possibile sfratto della sede della Misericordia di Castel Giubileo allarma Paolo Ciani, Capogruppo Demos al Consiglio Regionale del Lazio. "Sembra essere molto vicino lo sfratto della Misericordia di Castel Giubileo, storica associazione di volontariato attiva da molti anni nel territorio. - scrive in una nota Ciani - Ospitata nei locali una volta utilizzati dalla scuola Ungaretti, secondo il Comune di Roma deve andare via. Per morosità? No, per via del riordino del Patrimonio comunale. Lo sfratto non tiene conto degli importanti servizi offerti dalla Misericordia al territorio: nel campo sociale e sanitario, della protezione civile, il sostegno alle persone con disabilità, le raccolte alimentari solidali. Ma non solo. Negli stessi locali si trova una casa di accoglienza per bambini con malattie oncologiche in cura all’ospedale Bambino Gesù. Per questo Demos promuove una mobilitazione e invita i cittadini della zona a difendere la sede della Misericordia. Per dire forte che… la solidarietà non si sfratta”. La manifestazione, si apprende dalla nota, si terrà oggi lunedi 3 febbraio alle 10,30 in Via Salaria 1177 (fronte stabile Misericordia) (Com)