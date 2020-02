Serbia: segretario presidenza, elezioni parlamentari e locali il 26 aprile

- Le prossime elezioni parlamentari in Serbia si terranno il 26 aprile. Lo ha dichiarato il segretario generale della presidenza serba della Repubblica, Nikola Selakovic, ospite nella serata di ieri dell'emittente "Tv Prva". In concomitanza con il voto nazionale, ha precisato Selakovic, si terrà anche quello per il rinnovo delle amministrazioni locali. Il movimento cittadino "Uno di 5 milioni" ha annunciato nei giorni scorsi che alcuni suoi esponenti si presenteranno alle prossime elezioni parlamentari in Serbia. "Secondo le informazioni di cui disponiamo, alcuni dei firmatari (del movimento) si preparano ad andare alle elezioni", ha detto l'esponente Valentina Rekovic in una conferenza stampa tenuta a Belgrado. Nei prossimi giorni, ha aggiunto Rekovic, saranno resi noti i nomi di coloro che intendono partecipare alle elezioni. Altri esponenti dl movimento cittadino, ha infine precisato Rekovic, hanno invece deciso di condividere la posizione di alcune forze politiche del paese e boicottare il voto previsto in primavera. (segue) (Seb)