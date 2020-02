Serbia: segretario presidenza, elezioni parlamentari e locali il 26 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento ha organizzato decine di proteste in piazza contro le autorità al governo a partire da dicembre 2018. Aleksandar Vucic, capo dello Stato nonché presidente della forza di maggioranza, il Partito progressista serbo (Sns), ha organizzato come risposta alle proteste una campagna denominata "Il futuro della Serbia" che ad aprile ha toccato le due città principali, Belgrado e Novi Sad. Secondo le ultime ricerche il Partito progressista raccoglie attualmente oltre il 50 per cento dei consensi fra gli elettori in Serbia. Il direttore dell'agenzia Faktor plus, Vladimir Pejic, ha dichiarato nei giorni scorsi che il dato emerge dall'ultima analisi condotta dall'agenzia sull'orientamento dei cittadini in vista delle elezioni parlamentari della prossima primavera. Fra i partiti attualmente nella coalizione di governo, ha aggiunto Pejic, solo il Partito dei pensionati (Pups) di Milan Krkobabic e il Partito socialdemocratico (Sdps) di Rasim Ljajic potrebbero superare la soglia di sbarramento. (segue) (Seb)